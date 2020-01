ADB i Fastboot – Android Platform Tools 29.0.5

Pobie​rz program

Pakiet Android Platform Tools zawiera narzędzia niezbędne do odblokowywania urządzeń z Androidem, instalacji na nich alternatywnego firmware i aplikacji z poziomu komputera. Nie wymaga on instalacji, jedynie rozpakowania do katalogu, w którym będziemy z nim pracowali.

ADB

ADB (Android Debug Bridge) to interfejs debugowania w systemie operacyjnym Android. Zawiera on komunikujące się ze sobą narzędzia klienckie i serwerowe, obsługiwane z poziomu systemowej konsoli (cmd.exe lub PowerShell). Komunikacja z urządzeniem mobilnym odbywa się przez kabel USB.

By komputer „zobaczył” podłączone urządzenie w trybie ADB, należy włączyć w Androidzie opcję Debugowanie USB ( Ustawienia > Opcje programistyczne > Debugowanie USB ).

Znając składnię polecenia, możemy m.in kopiować pliki z, oraz do pamięci urządzenia, instalować i odinstalowywać aplikacje, wykonywać kopie zapasowe, oraz wiele innych ciekawych rzeczy.

ADB uruchamiamy poleceniem adb w konsoli, po którym następuje wewnętrzna komenda narzędzia. Na przykład:

wyświetlenie listy podłączonych urządzeń: adb devices

zrestartowanie smartfonu: adb reboot

uruchomienie w trybie recovery: adb reboot recovery

uruchomienie w trybie booloadera: adb reboot bootloader

wyświetlenie kompletnej listy poleceń ADB: adb help

Fastboot

Fastboot to protokół diagnostyczny, wykorzystywany do modyfikowania systemu plików Androida z poziomu podłączonego do urządzenia mobilnego komputera. Aby Fastboot działał, urządzenie z Androidem musi być uruchomione w trybie bootloadera. Wówczas będzie ono przyjmowało z komputera komendy Fastboota, pozwalające m.in. na:

wyświetlenie listy podpiętych urządzeń: fastboot devices

nadpisanie partycji: fastboot flash nazwapartycji nazwaobrazu

wymazanie partycji: fastboot erase nazwapartycji

sformatowanie partycji: fastboot format

Uwaga!

To nie są narzędzia dla początkujących. Za ich pomocą możesz uszkodzić swoje urządzenie, w najgorszych wypadkach nawet nieodwracalnie.