ADOM Graphical Version 3.3.3

ADOM, czyli Ancient Domains of Mystery, to kolejna stara gra z gatunku RPG, która rozpoczęła żywot jako projekt wykorzystujący różnorakie symbole w celu graficznej reprezentacji rozgrywki. Po latach bezpłatny hit doczekał się wersji z uwspółcześnioną oprawą, która ułatwia zabawę i służy oczywiście upowszechnieniu produkcji pośród kolejnej generacji graczy. Interfejs pozostał jednak w dużej mierze dalej tekstowy.

W grze wcielamy się w śmiałka, który pragnie wyzwolić kolorową krainę Ancardię spod jarzma mrocznych sił. Świetnym wprowadzeniem do mechanizmów rządzących rozgrywką jest wbudowany samouczek, dzięki któremu poznamy sposób poznawania świata, walki czy zarządzania ekwipunkiem, zanim rzucimy się na głęboką wodę. W kampanii wybierzemy sobie płeć, rasę oraz klasę postaci, przyjdzie też naturalnie zdobywać doświadczenie. Do herosa nie należy się niemniej z początku przywiązywać.

ADOM to bowiem RPG z nurtu tzw. roguelike, gdzie bohater dostaje tylko jedno życie. Da się zapisać stan gry, ale nie chodzi tu o zabezpieczenie przed ewentualną śmiercią, a jedynie opcję przerwania czasowo rozgrywki, by powrócić do przygody kiedy indziej. Praktycznie cały świat generowany jest do tego losowo, więc nie ma co nastawiać się na spamiętanie jaskiń z ciekawymi przedmiotami lub silić zaznaczać leża potworów.