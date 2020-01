18.02.2012 19:51 • Recenzja do wersji 7.7.2

Roboform to program tak wszechstronny, że od kilku dobrych lat nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tego programu. Tak jak wielu użytkowników również i ja jestem przywiązany do niego jak noworodek do piersi matki.



A dlaczego Roboform?

Obecnie na rynku nie ma (nie znalazłem) lepszego programu do przechowywania tożsamości i haseł. Uprzedzę co po niektórych którzy pomyślą o programie KeePass. Polecam im instalacje obu programów i ich porównanie. To dwa różne programy i z całą stanowczością KeePass nie dorasta do pięt Roboform. Wystarczy zainstalować i porównać.



Wracając do Roboform. Program ten jest praktycznie niezbędny w dzisiejszych czasach z prostego powodu:

„Roboform to moim zdaniem kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a funkcjonalnością”



Mnogość serwisów do jakich musimy się logować jest z czasem coraz większa. I tutaj z pomocą przychodzi Roboform. Dzięki temu programowi w dosłownie dwóch kliknięciach jesteśmy w stanie otworzyć naszą przeglądarkę i zalogować się na stronę którą wcześniej wskażemy. Szybkie, proste i funkcjonalne.



Jako, że nie dostrzegam wielu wad w tym programie przejdę do jego głównych zalet:



- główne hasło do wszystkich przepustek (niesamowicie wygodne i funkcjonalne)

- automatyczne uruchomienie zdefiniowanej przeglądarki i automatyczne logowanie

- generator haseł

- intuicyjny interface

- zaawansowane algorytmy szyfrujące

- wypełnianie wcześniej zdefiniowanych formularzy

- atrakcyjna cena

- możliwość tworzenia tożsamości i użytkowników

- tajne notatki

- blokowanie hasłem konkretnych przepustek, notatek i tożsamości niezależnie od hasła głównego (przydatne jako dodatkowa ochrona przy logowaniu np do banku)

- blokowanie podwójnym hasłem (Pracownik/Zwierzchnik)

- WERSJA PORTABLE na pamięć przenośną!!

- całkowite czyszczenie pamięci po wylogowaniu się programu (sprawdzałem nic nie zostaje)

- przejrzysty dostęp do przepustek dzięki możliwości tworzenia folderów

- kopia zapasowa przepustek i łatwość ich przenoszenia

- wbudowany kreator importu/eksportu ulubionych, zakładek, haseł itp.

- synchronizacja z serwerem robo form (wymaga goodsync2go)

- prosty i funkcjonalny pasek Roboform w przeglądarce



Dla kogo jest Roboform? Dla każdego kto musi używać wielu haseł i chce mieć z nimi porządek.