AIDA64 Extreme 6.25.5400

07.11.2014 17:00 • Recenzja do wersji 4.70.3200

to jest stary dobry usprawniony wykrywający nowy sprzet EVEREST chodz spora cześć userów nie zdaje sb z tego sprawy i dalej używa EVERESTA. co przy nowym sprzecie się nie sprawdza.



co tu dużo mówić o tym programie dzieki niemu można dowiedzieć się praktycznie wszystkie o swoim sprzecie i nie tylko. można np przetestowac CPU w benchmarkach itp, krótkie dobre testy sprawdzające stabilność cpu np po OC. oczywiscie OCCT też sie przydaję.