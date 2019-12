24.11.2017 14:41 • Recenzja do wersji 4.50.2048

Przy odtwarzaniu losowym program układa swoją kolejność odtwarzania nawet jak zmieni się ręcznie utwory lub na nowo wgra playlistę to i tak program po jakimś czasie wraca do swoich wcześniejszych ustawień odtwarzania.Robi się to męczące bo człowiek czuje się jakby tego samego słuchał, a muzy jest 90GB w mp4

Na początku myślałem, że wydaję mi się, że to nie możliwe ale jednak po miesięcznym sprawdzeniu jednak jest to prawda w niektórych przypadkach nie jest to w 100% te same powtarzanie ale w przedziale 95%-100% jak najbardziej.