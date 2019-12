automatyczne napisy do filmów | intuicyjny i ładny interface | często aktualizowany

automatyczne napisy do filmów | intuicyjny i ładny interface | często aktualizowany

18.04.2019 09:06 • Recenzja do wersji 8.5

Używam od wersji 6.0 kiedy to został gruntownie od samych bebechów odświeżony i muszę przyznać, że działa znakomicie. Wydajny do 4K i filmów z kamer sportowych z dużą ilością fps. Przemyślany i po prostu ładny projekt graficzny odtwarzacza stawia go w czołówce. Polecam z czystym sumieniem.