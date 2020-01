AMD B550 oraz A520, czyli w końcu tanie chipsety dla Zen 2, które wyprodukuje... ASMedia

Udostępnij:

Według danych ujawnionych przez ChinaTimes, na dniach ruszy produkcja chipsetów B550 oraz A520, czyli tańszych niż X570 układów logiki dedykowanych procesorom Zen 2. Co ciekawe, ponoć AMD całkowicie powierzyło ich produkcję firmie ASMedia i samo tylko udziela licencji. To nie pierwszy taki przypadek, ale swoisty powrót do zwyczajów po wspomnianym już X570.

Sprawa chipsetów B550 oraz A520 jest o tyle zagadkowa, że na dobrą sprawę nie wiadomo, co takiego mogą zaoferować. W tym przedziale cenowym nie ma szans na PCI Express 4.0, a to z kolei jest jedyną istotną nowością w X570 względem starszego X470. Najpewniej więc poprawki będą czysto kosmetyczne. Hongkoński serwis HKEPC jeszcze w ubiegłym roku donosił o dwukrotnie zwiększonej liczbie portów SATA i większej ogólnej liczbie linii PCIe. Jak widać, bez wodotrysków.

Zgodnie ze źródłem, premiera pierwszych budżetowych płyt z nowymi chipsetami miałaby nastąpić w okolicach targów Computex, a więc na początku czerwca. I będą to ponoć konstrukcje w cenie poniżej 150 dol., które bezpośrednio zastąpią dostępne dzisiaj modele z B450 i A320.

Przy czym podano także, że niedługo po ekonomicznych B550 i A520 pojawi się nowa propozycja segmentu premium, X670, o którym to jednak wspomniano tylko tyle, że będzie. Bez jakichkolwiek informacji dotyczących specyfikacji, pomijając komunały o ulepszonej obsłudze PCIe 4.0 i bardziej rozbudowanym I/O, przez co należy rozumieć zwiększoną liczbę M.2, SATA i USB 3.2.