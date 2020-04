AMD RDNA 2 i ray tracing. Wygląda na to, że tylko droższe karty będą mieć pełny RT

Udostępnij:

W tym roku mają ukazać się karty graficzne AMD oparte o nową architekturę RDNA 2.

Korzystać z niej mają także nadchodzące konsole Xbox Series X oraz PlayStation 5. Pojawiły się właśnie nowe pogłoski świadczące o tym, że jedynie flagowe akceleratory będą obsługiwać pełny, sprzętowy ray tracing w czasie rzeczywistym.

Co ciekawe, te doniesienia pokrywałyby się ze wcześniejszymi informacjami bloggera Komachi Ensaki o PlayStation 5, które miałoby nie obsługiwać wszystkich funkcji ray tracingu.

Informacje z forum PTT wskazują na to, że AMD przygotowuje trzy wersje kart Navi 2X z RDNA 2, a mają być to AMD Navi 21 (rozmiar płytki GPU: 505 mm²), AMD Navi 22 (340 mm²) i AMD Navi 23 (240 mm²). Źródło, które podało te dane podkreśla, że finalne rozmiary mogą się różnić o +/- 5 milimetrów.

Już wcześniej samo AMD potwierdziło, że układy RDNA 2 będą użyte w kartach graficznych z najwyższej półki. Teraz dochodzi jeszcze pogłoska, że w tych przystępniejszych modelach nie otrzymamy pełnego ray tracingu w czasie rzeczywistym.

AMD ostatnio odnotowało spadek przychodów o 16 procent za 1. kwartał 2020 roku w porównaniu do ostatniego kwartału 2019. Co prawda rok do roku to wynik o 40 proc. lepszy, ale firma może mieć problemy z odbiciem się przez pandemię koronawirusa, która może ograniczyć popyt na produkty AMD, w tym także konsole. Według ostatniego raportu Bloomberga, PlayStation 5 ma być dostępne w ograniczonym nakładzie.