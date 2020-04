AMD Radeon przekształcony w radionadajnik: hakowanie przy użyciu elektromagnetyzmu

Wczoraj mogliście czytać na dobrychprogramach o nietypowym ataku polegającym na wykorzystaniu drgań generowanych przez wentylator do przesyłu danych w formie binarnej, a tymczasem w sieci pojawił się jeszcze jeden ciekawy abstrakt. Tym razem gwoździem programu jest karta graficzna AMD Radeon i generowane przez nią pole elektromagnetyczne.

Badacze Mikhail Davidov oraz Baron Oldenburg dowodzą, że niepodłączony do sieci komputer można zhakować właśnie przy pomocy karty graficznej. Konkretniej, chodzi o stację roboczą Dell Precision 3430 i zainstalowany w niej akcelerator Radeon Pro WX 3100. Niemniej jednak w istocie rzeczy zaprezentowana technika ataku powinna być zdecydowanie bardziej uniwersalna, gdyż korzysta z powszechnych prawidłowości fizycznych.

Jak słusznie zauważają eksperci, działająca karta graficzna wytwarza dość silne fale radiowe, których częstotliwość jest częściowo zależna od częstotliwości zegara taktującego. Wykorzystując system operacyjny Linux i jego funkcje sterowania zasilaniem, przekształcono grafikę Radeon w sterowalny nadajnik RF. Wystarczyło przełączać zegar shaderów między wartościami 734 MHz oraz 214 MHz, wynikającymi z poszczególnych trybów energetycznych, a na wyjściu pojawił się sygnał radiowy o częstotliwości 428 MHz i około 15-metrowym zasięgu. Przechodzący przez ściany.

