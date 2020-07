AMD Ryzen 4000G dadzą lepszą wydajność niż PS4. I to bez dokupowania grafiki

Udostępnij:

Nowe procesory AMD Ryzen 4000G, czyli APU z rodziny "Renoir" mają całkiem niezłą wydajność. Wiemy już dokładnie jaką, bo pojawiły się właśnie wyniki ich benchmarków.

AMD Ryzen 4000G z ponad 3 TFLOPs mocy obliczeniowej

Stworzone procesie produkcyjnym TSMC 7 nm procesory AMD Ryzen 4000G bazują na architekturze Zen 2 oraz ulepszonych układach graficznych Vega.

Na forum poświęconym AMD na Reddit pojawiły się właśnie konkretne liczby pochodzące z benchmarka AIDA64 GPGPU. Model Ryzen 7 PRO 4750G odznacza się według nich 1,1 TFLOPs teoretycznej mocy obliczeniowej procesora oraz 2,15 TFLOPs układu graficznego.

Łącznie więc mówimy tutaj o 3,25 TFLOPs, czyli wyniku znacznie wyższym niż np. 1,94 TFLOPs w podstawowym modelu PS4. A mówimy przecież o procesorze ze zintegrowanym układem graficznym, który ma kosztować 300 dolarów (a więc 100 dol. mniej niż PS4 na premierę).

fot. reddit - u/BadReligion

Ryzen 5 PRO 4650G, który ma kosztować 209 dolarów, także będzie dysponował większą niż PS4 mocą - 2,5 TFLOPs. Z kolei Ryzen 3 PRO 4350G, wyceniony na 149 dol. ma odznaczać się 1,9 TFLOPSami, czyli wydajnością na praktycznie tym samym poziomie.

Najnowsze Ryzeny dla komputerów stacjonarnych to także dobry stosunek wydajności do TDP, które wynosi tutaj 65 W. Jednocześnie APU AMD pozwoli na podkręcenie taktowania układu graficznego z 1,7 do 2,4 GHz (tak było w przypadku modelu Ryzen 7 4700G).

Wkroczenie procesorów umożliwiających granie we współczesne tytuły bez konieczności posiadania dedykowanej karty graficznej z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do popularyzacji grania na PC.