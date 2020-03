AMD Ryzen 5 4600H świetnie wypada w benchmarkach. Może podbić sektor laptopów gamingowych

Udostępnij:

Procesory AMD Ryzen z serii 4000 mogą narobić sporo zamieszania na rynku. Na szczególną uwagę zasługuje sześciordzeniowy Ryzen 5 4600H, który w teście 3D Mark Fire Strike pokonał Intel Core i7-10750H. Niewykluczone, że będzie to jeden z najbardziej opłacalnych modeli dla sektora gamingowego.

AMD Ryzen 5 4600H to model o sześciu rdzeniach oraz 12 wątkach. Podobnie zresztą do jego potencjalnego konkurenta, modelu Intel Core i7-10750H. Standardowo taktowanie wynosi 3 GHz, a w trybie Max Boost zegar rozpędza się do 4,0 GHz na wszystkich rdzeniach, przy TDP od 35 do 54 watów. Ryzen 5 4600 H wyposażono również w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Vega 6 o taktowaniu 1500 MHz. Posiada tez łącznie 11 MB pamięci podręcznej.

W sieci wysypało benchmarki kilku modeli z serii Ryzen 4000, w tym właśnie czipu 5 4600H. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się tam również nadchodzące w tym roku nowe procesory Intela dziesiątej generacji. Najnowsze testy porównawcze pokazują nam wyraźniejszy obraz tego, czego możemy oczekiwać od nowych modeli niebieskich i czerwonych.

Należy jednak pamiętać, że testy były przeprowadzane na laptopach o różnej konfiguracji, z tego względu niektóre wyniki mogą się powtarzać.

Punkty w 3DMark Firestrike:

AMD Ryzen 7 3700X - 23 712

AMD Ryzen 7 4800HS - 21 254

AMD Ryzen 7 2700X - 20 980

AMD Ryzen 7 4800HS - 20 970

AMD Ryzen 5 4600H - 18 565

AMD Ryzen 5 2600X - 18 565

Intel Core i7-10750H - 17 921

AMD Ryzen 5 4600H - 17 866

AMD Ryzen 5 4500U - 10 042

Punkty w 3DMark Time Spy:

AMD Ryzen 7 3700X - 10 180

AMD Ryzen 7 4800H - 8942

AMD Ryzen 7 4800HS - 8868

AMD Ryzen 7 2700X - 8600

AMD Ryzen 7 4800H - 8730

AMD Ryzen 5 3600X - 7300

Intel Core i7-10750H - 6761

AMD Ryzen 5 4600H - 6699

AMD Ryzen 5 4600H - 6499

AMD Ryzen 5 4500U - 3272

Jak widać, seria 4000 zapowiada się bardzo dobrze. Ryzen 5 4600H w porównaniu do Intela Core i7-10750H prezentuje się bardzo podobnie, a nawet delikatnie wygrywa. Który procesor okaże się lepszy, czy też bardziej opłacalny? To już zależy od cen, które zapewne wkrótce poznamy. Najprawdopodobniej Ryzen 5 4600H zadebiutuje jeszcze w pierwszym kwartale tego roku (według CPU-Monkey), nowy Core i7-10750H – analogicznie