AMD Ryzen C7 – specyfikacje. Uwaga, czerwoni wchodzą na rynek smartfonów

Wygląda na to, że po ogromnym sukcesie procesorów Ryzen – tak tych do desktopów, jak i systemów wbudowanych czy notebooków – AMD chce wykorzystać swoją wiodącą markę w kolejnych sektorach. Tym razem mowa o układzie Ryzen C7, który – tutaj uwaga – ma trafić do smartfonów i tabletów.

Po Twitterze zaczął krążyć slajd ze specyfikacją, zauważony przez serwis TechSpot, który uważa go za autentyczny. Trzeba przyznać, materiał istotnie wygląda bardzo wiarygodnie.

Oczywiście, jak przystało na sprzęt smartfonowy, nie chodzi tu o układ w modelu programowym x86, lecz Arm. Użycie marki Ryzen to po prostu nawiązanie do niewątpliwie udanej linii procesorów komputerowych, choć pewne pokrewieństwa znajdziemy.

SoC ma osiem rdzeni, z czego dwa to wysokowydajne Cortex X1 o taktowaniu 3,0 GHz, kolejne dwa – nieco wolniejsze Cortex A78 @ 2,6 GHz, cztery ostatnie zaś – wysoce energooszczędne Cortex A55 @ 2,0 GHz. Mają one współpracować z czterema 16-bitowymi kontrolerami LPDDR5-2750, a także układem graficznym RDNA 2, wyposażonym w również cztery bloki obliczeniowe. Daje to 256 jednostek cieniujących. A wszystko to wykonane w procesie litograficznym klasy 5 nm TSMC, aka N5.

Mało? Dodajmy do tego takie smaczki jak wsparcie dla pamięci masowych UFS 3.1, modem MediaTek 5G UltraSave z agregacją pasm czy obsługę wyświetlaczy 2K odświeżanych z częstotliwością nawet 144 Hz, przy 10-bitowej głębi koloru. Na temat Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 czy NFC w takim zestawieniu nawet nie warto dłużej wspominać.

AMD i Samsung, czy AMD kontra Samsung?

Jak powinniście pamiętać, w połowie 2019 roku AMD nawiązało partnerstwo z Samsungiem. Na mocy tej umowy spółka z Sunnyvale ma dostarczyć rozwiązania graficzne do SoC z serii Exynos. W kuluarach mówi się natomiast, że tego rodzaju układ otrzyma już Note 20. I wygląda to doprawdy spektakularnie, jeśli tylko potwierdzi się widoczna na slajdzie informacja o wydajności graficznej do 45 proc. wyższej niż w przypadku Adreno 650 (Snapdragon 865).

Insza inszość to zupełnie nowa informacja o ambicjach AMD do przygotowania całego SoC, który – jak wynika ze specyfikacji – ma stawać w szranki z czołowymi układami Apple'a, Qualcomma, HiSilicon, MediaTeka czy właśnie Samsunga. Dość niespodziewany obrót spraw, trzeba przyznać. Choć konkurencji, co zrozumiałe, nigdy za wiele.