Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

AMD Ryzen Master to oficjalne narzędzie do monitorowania i personalizowania wydajności procesorów z rodziny AMD Ryzen.

Z pomocą opisywanego programu użytkownik posiada możliwość manipulowania częstotliwością i napięciem poszczególnych rdzeni procesora, a także pamięci DDR4. AMD Ryzen Master pozwala stworzyć 4 profile z konfiguracją parametrów pracy jednostki CPU i RAM, a także wygodnie przełączać się pomiędzy nimi w razie potrzeby. Wspomniane profile mogą zawierać takie ustawienia, aby sprzęt czerpał jak najmniej energii lub przeciwnie pracował z największą możliwą wydajnością (np. podczas uruchamiania wymagających gier komputerowych).

AMD Ryzen Master wyposażony został również w zestaw funkcji przeznaczonych do monitorowania parametrów pracy procesorów AMD Ryzen. Daje on dostęp do analizy wspomnianych informacji zarówno w czasie rzeczywistym, jak również histogramów częstotliwości zegarów i temperatur rdzeni z wartościami średnimi i szczytowymi.