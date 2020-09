AMD Ryzen 9 5900X będzie potężny. W sieci pojawiła się specyfikacja procesora

Udostępnij:

W sieci pojawiają się rzekome specyfikacje nowego procesora AMD Ryzen 9 5900X "Vermeer". Nowa generacja czipów od czerwonych ma zaoferować spory przeskok wydajnościowy, jeśli wierzyć plotkom.

AMD Ryzen 9 5900X będzie znacznie szybszym procesorem, względem swojego poprzednika, Ryzena 9 3900X. Nowy czip również ma posiadać 12 rdzeni i 24 wątki, ale w trybie "Max Boost", jego taktowanie ma wynosić nawet 5GHz. To o 400 MHz więcej od poprzedniego modelu. Ma jednak wzrosnąć również pobór mocy, bo wedle plotek, TDP wyniesie 150W, w porównaniu z 105W w modelu 9 3900X.

Według źródeł, nowy AMD Ryzen 9 5900X będzie przez jakiś czas najszybszym dostępnym na rynku czipem do pracy, gdyż współczynnik IPC ma wzrosnąć o nawet 10-15 proc. Nowe układy z rodziny Zen 3 "Vermeer" będą kolejną generacją wykonaną w 7-nm litografii, oraz będą kompatybilne z socketami AM4 (serii 400 i 500). Dopiero przy Zen 4, AMD zapowiada przejście na kolejny poziom, czyli 5-nm litografię.

Specyfikacja techniczna AMD Ryzen 5900X – plotka, w którą można uwierzyć

Póki co, specyfikacja techniczna AMD Ryzen 5900X to tylko plotka, ale wydaje się dość wiarygodna. Wygląda na to, że czerwoni próbują wycisnąć więcej ze swoich czipów stosując taktykę podobną do Intela. Zwiększają TDP nowych modeli, ale w przeciwieństwie do niebieskich zachowują te wartości w granicach rozsądku. Tutaj pomaga 7-nm litografia, dzięki której czipy AMD uzyskują przewagę pod względem przekładania mocy na wydajność.

It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0 — Lisa Su (@LisaSu) September 9, 2020

Już wcześniej w sieci pojawiały się wyniki testów próbnych wersji procesora, a wówczas zegar zamykał się na 4,9 GHz. Wkrótce powinniśmy dowiedzieć się, czy plotki okażą się prawdą. CEO firmy AMD zapowiedziała konferencję na której poznamy szczegóły dotyczące generacji czipów Zen 3 oraz kart graficznych Radeon RDNA2.