AMD nic sobie nie robi z RTX 3000. Firma wkracza na rynek rowerów górskich

Dywersyfikacja to ważna rzecz. Podczas gdy NVIDIA zadziwiła świat możliwościami swoich nowych kart GeForce RTX 3000, konkurenci z AMD postanowili pójść w nieco innym kierunku. Panie i panowie, przed wami pierwsze… rowery górskie AMD.

"Czerwoni" zdecydowali się poszerzyć asortyment w swoim sklepie dla fanów marki. Do tej pory sprzedawali tam czapki, koszulki, swetry, naklejki itp. Teraz w ofercie pojawiły się rowery.

Jeden z nich to AMD Custom Cruiser i zgodnie ze swoją nazwą, to rower typu cruiser. Nie posiada on przerzutek, a hamulec mamy w wolnobiegowej piaście (typu torpedo), czyli pedałując do tyłu.

fot. AMD

Drugi natomiast to coś dla fanów jazdy bardziej wyczynowej. AMD Custom Mountain Bike to rower górski z podwójnym zawieszeniem i 21 przełożeniami (przerzutki z manetkami obrotowymi Shimano) oraz hamulcami V-brake.

AMD oferuje tutaj wybór różnorodnych wariantów kolorystycznych poszczególnych elementów. Niektóre z nich (w tym opony i rączki) wyglądają niczym "ryzenowa pomarańcz".

Obydwa rowery są dostępne w cenie 299 dolarów amerykańskich (oraz dodatkowe 50 dol. za przesyłkę). Niestety zakupić je będą mogli wyłącznie mieszkańcy USA.