AMD: tak dobrze nie było od dawna. Rekordowy udział w rynku procesorów

Firma AMD ma powody do zadowolenia. Od roku 2007 nie miała tak dużego udziału na rynku sprzętu (czyli procesorów i układów graficznych). W znacznej mierze przyczyniły się do tego rekordowe wyniki w segmencie procesorów.

Według najnowszego raportu firmy analitycznej Mercury Research, oprócz najwyższego od 2007 udziału w segmencie "hardware", AMD może świętować:

najwyższy udział na rynku PC od 2013

najwyższy udział wśród procesorów x86 od II kw. 2011 (segment konsumencki)

Co ciekawe, opracowanie podkreśla także, że AMD w ostatnim roku odbierał udziały w rynku Intelowi na każdym froncie. Jednakże przedstawiciele Intela ostatnio podkreślali, że wcale nie czują większej presji ze strony konkurencji - być może przewidywali, że stracą nieco udziałów. Wyniki podsumowania wyników AMD za III kwartał 2020 r. są następujące:

Segment x86 (ogółem): 22,4 proc. udziału ( wzrost 6,3 proc. rok do roku

udziału ( rok do roku Segment x86 (wyłącznie desktop): 20,1 proc. udziału ( wzrost 2,1 proc. rok do roku)

udziału ( rok do roku) Segment x86 (wyłącznie laptopy): 20,2 proc. udziału ( wzrost 5,5 proc. rok do roku)

udziału ( rok do roku) Segment x86 (segment konsumencki): 20,2 proc. udziału (wzrost 4,3 proc. rok do roku)

Najciekawsze w sytuacji AMD jest to, że te pozytywne informacje napłynęły jeszcze przed premierą procesorów Zen 3 Ryzen 5000 (ta nastąpi 5 listopada 2020 r.). Co więcej, ta linia procesorów ma według AMD przebić Intela pod każdym względem, nawet wydajności w grach (gdzie Intel do tej pory dominował).

AMD będzie mieć na pewno w następnym kwartale inne powody do zadowolenia - duże wpływy z segmentu układów graficznych. 10 i 12 listopada debiutują odpowiednio Xbox Series X|S i PlayStation 5 wyposażone w układy AMD (złożone z procesorów Ryzen opartych o Zen 3 i GPU Navi 2). Na pewno przyczynią się w znacznym stopniu do zwiększenia obrotów firmy, gdyż producenci wyprzedali początkowy asortyment w rekordowym tempie.