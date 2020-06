21.01.2016 13:41 • Recenzja do wersji 1.0.17.0

Przeglądarkę AOL Shield postanowiłem przetestować, gdy tylko dowiedziałem się o niej w jednym z artykułów. I szczerze przyznam na razie jestem na prawdę zadowolony z użytkowania. Podobnie jak w innych klonach Chrome interfejs nie został zmieniony, a wszystkie dodatki z Chrome Web Store działają bez zarzutu. Nie miałem okazji, ani możliwości sprawdzenia opcji bezpieczeństwa (szyfrowanie, itp.), jednakże na różnych portalach czytałem, że to na prawdę działa i wykradnięcie osobistych informacji staje się bardzo utrudnione. W moim przypadku jest to także pierwsza przeglądarka oparta o projekt Chrominium, która nie "muli" (uwierzcie próbowałem wielu począwszy od Google Chrome, jednak mój komputer chyba za nimi nie przepadał). Oczywiście AOL Shield ma pewne minusy, a właściwie na razie udało mi się dopatrzyć dwóch, ale dosyć irytujących - domyślna wyszukiwarka AOL i domyślna strona startowa (i nowej karty) AOL.com, których nie można zmienić (lub ja takiej opcji nie znalazłem - jeżeli ktoś zna sposób niech da znać). Oczywiście nie jest to bardzo uciążliwe, jednak przyzwyczajenia robią swoje i na początku często wpisywałem frazę w pasek adresu, co skutkowało odwiedzeniem niezbyt użytecznej (przynajmniej w naszym regionie) wyszukiwarki AOL. W ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że ta przeglądarka zostanie moją domyślną i jeżeli nie zacznie spowalniać lub straci wsparcie twórców to raczej nieprędko z niej zrezygnuje ;)