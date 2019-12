14.05.2017 14:10 • Recenzja do wersji 4.0.3

UWAGA!!! W niektórych przypadkach program nie potrafi zarchiwizować i odtworzyć z backupu wszystkich plików.



Generalnie trzeba powiedzieć, że program AOMEI Backupper Standard 4.0.3 w trybie "File Backup" w ogóle nie radzi sobie z długimi ścieżkami mającymi ponad 256 znaków. Piszą o tym użytkownicy na forum producenta, ale ze strony producenta nie widać żadnej reakcji.

Program pomija pliki gdy długie ścieżki występują w źródle podczas tworzenia backupu i gdy powstaną w wyniku odtwarzania plików z backupu - podczas odtwarzania do nowej lokalizacji program dodaje do ścieżki 9 znaków np. "Drive[D]\" co może spowodować przekroczenie magicznej granicy 256 znaków. Pomijanie plików występuje również przy odtwarzaniu plików z backupu gdy w katalogu źródłowym znajdowały się pliki z "długą" nazwą (>8 znaków) i podobne nazwy plików w krótkiej notacji DOS-owej (8.3). Np. jeśli w katalogu źródłowym mieliśmy dwa różne pliki z nazwami "My new text document.txt" i "MYNEWT~1.TXT" to drugi plik nie zostanie odtworzony z backupu.

Można powiedzieć, że tryb "File Backup" to wersja beta-testowa i powinien być opatrzony ostrzeżeniem "STOSOWAĆ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ - GROZI UTRATĄ DANYCH". W dzisiejszych czasach jest to dość kuriozalne ponieważ większość systemów, narzędzi programistycznych, bibliotek i funkcji standardowo obsługuje ścieżki dłuższe niż 256 znaków.

Na domiar złego w logach nie ma informacji o pominiętych plikach, a w większości przypadków proces backupu i odtwarzania kończy się "pełnym sukcesem" pomimo pominiętych plików.



Reasumując - tryb "File Backup" - STOSOWAĆ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ - GROZI UTRATĄ DANYCH.