AOMEI Partition Assistant PRO w super cenie, do tego antywirus z rabatem!

Udostępnij:

AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition to zaawansowany program do zarządzania dyskiem twardym. Jego główne funkcje obejmują operacje na partycjach, przenoszenie systemu operacyjnego na dysk SSD, czy też bezpieczne wymazywanie całych dysków. Za jego pomocą uzyskamy także możliwość dostosowania powierzchni pamięci masowej do własnych preferencji.

Materiał powstał we współpracy z firmą BZfuture

AOMEI Partition Assistant Professional Edition pozwala tworzyć, usuwać, łączyć, dzielić oraz formatować partycje dyskowe. Wśród dodatkowych funkcji narzędzia warto wymienić możliwość kopiowania dysku twardego, przywracania partycji oraz migracji środowiska pracy z dysku HDD na SSD, bez potrzeby ponownego instalowania systemu operacyjnego oraz programów.

AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition można kupić na wiosennej wyprzedaży w BZfuture z 45 proc. zniżką. Niestety liczba promocyjnych kluczy jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition Key Global

Cena: 77,96 zł

McAfee Antivirus 1 PC 1 YEAR Global

Cena: 61,54 zł

Kaspersky Internet Security 1 PC 6 Months Global Key

Cena: 62,40 zł

Kaspersky Internet Security 1 Device 1 Year For Android Key GLOBAL

Cena: 52,50 zł

Z tym programem partycjonowanie dysków jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

AOMEI Partition Assistant Professional Edition obsługuje dyski o pojemności do 16 TB pracujące na interfejsie IDE, SATA, eSATA, USB i FireWire. Ponadto wspierane są macierze RAID oraz systemy plików Ext2, Ext3, Ext4, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.

AOMEI Partition Assistant Professional Edition - wymagania sprzętowe programu do zarządzania partycjami

Procesor: 500 MHz Intel Pentium/AMD Athlon (lub lepszy);

Pamięć RAM: 256 MB lub więcej;

HDD: 53,20 MB wolnego miejsca na dysku twardym;

System operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 i 10 (32-/64-bit). Jak kupić?

Wejdź na stronę wiosennej wyprzedaży w BZfuture i wybierz produkt do nabycia Stwórz konto na BZFuture (możesz użyć do tego swojego konta w mediach społecznościowych) Wybierz produkt kliknij na Potwierdź Zamówienie Wybierz metodę płatności: PayPal, karta kredytowa, FasterPay, mint, Alipay Po dokonaniu płatności otrzymasz klucz na podany adres e-mail.

Jeśli podczas zakupu lub po nim masz jakieś problemy, możesz skontaktować się poprzez stronę lub wysyłając maila na adres service@bzfuture.com (wsparcie 24/7).

Warto również zwrócić uwagę, że oprócz autoryzowanego oprogramowania jest również promocja na sprzęt gamingowy - markowe akcesoria dostępne są ze zniżką 12%!

Materiał powstał we współpracy z firmą BZfuture