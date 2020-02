Pobierz pr​ogram

ARES Commander to aplikacja przeznaczona do tworzenia projektów CAD (komputerowe wspomaganie projektowania). Program obsługuje format DWG (import i eksport), posiada możliwość eksportowania plików do PDF i SVG.

Użytkownik ma do wyboru liczne palety barw, możliwość podglądu obiektów w 3D, a także szybkiego renderowania. Ponadto ARES Commander obsługuje OpenGL, a także interfejsy programowania takie jak C++, Tx, lisp, VSTA, DCL, Visual Studio, COM, Active X.

Program jest kompatybilny z oprogramowaniem AutoCAD, najpopularniejszym tego typu narzędziem autorstwa firmy Autodesk. Co więcej, producent ma zamiar przygotować mobilne wersje programu. Będą one działały w telefonach iPhone i Android, a także w iPadach.

Wśród nowości w wersji 2016 znalazł się m.in. mechanizm dynamicznych informacji oraz okna wprowadzania danych, inteligentnego skalowania komentarzy na arkuszach rysunku i wydruku, nowe wzory kreskowania na bazie obrazów i bloków, import plików DGN, menedżer stanu warstw, a także udoskonalona obsługa obiektów OLE i możliwość eksportu rysunków do pliku WMF.

