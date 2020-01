​Pobierz program

AVG AntiVirus Business Edition to oprogramowanie antywirusowe kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia ono podstawową ochronę komputerów w firmie przed wszelakiego rodzaju złośliwym oprogramowaniem, również tym nieznanym.

Podstawowym składnikiem programu jest silnik antywirusowy, którego zadaniem jest zabezpieczanie stanowisk komputerowych przed działaniem i rozpowszechnianiem wirusów, robaków i koni trojańskich. Jako uzupełnienie oferowane są moduły anti-spyware oraz anti-rootkit, mające na celu wykrywanie i usuwanie szkodników, które wykradają poufne dane użytkowników, mogą zablokować działanie oprogramowania antywirusowego lub powodować utratę cennych dokumentów firmowych.

Dzięki mechanizmowi inteligentnego skanera AVG proces skanowania komputerów odbywa się tylko w momencie gdy nie są one używane, co zapobiega spadkowi ich wydajności podczas normalnej pracy. Kolejne, godne uwagi rozwiązania to tryb milczenia oraz Turbo Scan, które umożliwiają odpowiednio ograniczenie wyświetlanych powiadomień i skrócenie czasu skanowania poprzez zastosowanie sekwencyjnej analizy danych, rozpoczynanej od plików zapisanych na dysku najwcześniej.

Inne elementy AVG AntiVirus Business Edition to filtr poczty elektronicznej, skanujący korespondencje przychodzącą i wychodzącą, a także wykrywający wiadomości spamowe, technologia AVG LinkScanner Surf-Shield, zabezpieczająca komputer przez szkodliwymi stronami internetowymi, Ochrona Sieci AVG, sprawdzająca każdy pobierany plik jeszcze przed jego zapisem na dysku twardym oraz funkcja Strażnika Sieci, pozwalająca uniknąć połączenia z fałszywymi punktami dostępowymi WiFi. Nowością w wersji 2013 jest tzw. ochrona własna, stanowiąca dodatkową warstwę zabezpieczeń przed szkodnikami, które w jakikolwiek sposób mogłyby modyfikować przechowywane na komputerze dane.

AVG AntiVirus Business Edition wyposażony został w bardzo istotną z punktu widzenia przedsiębiorstw, w których pracuje większa ilość komputerów, funkcję zdalnej administracji. Umożliwia ona m.in. zdalną instalację oprogramowania AVG, a także wdrażanie oraz administrację serwerami plików i poczty. Oprogramowanie integruje się z usługą Active Directory.

