30.06.2017 10:52 • Recenzja do wersji 2017 17.5.3021

Niestety, ale srodze się na nim zawiodłem, to co w opisie, że ma tylko 3,84 MB (przekłamanie?). Po zainstalowaniu na Windows XP tej wersji AVG waga urosła aż do 395 MB! Dlaczego? Oto jest pytanie? Miałem wcześniej Eset Nod Antywirus 32 i miał lekko ponad 100 MB po zainstalowaniu. Szkoda, że nie ma wersji Free tego wirusa. Wracam do tematu. AVG strasznie spowolnił mój system i wolno otwierały się strony w internecie, nie mówiąc już, jak coś drukuje się z pendrajwa (trudno wejść na plik). Zgadzam się z "remik2012", co on pisze. Podczas skanowania, to jeszcze wolniej komputer pracuje. Rozumiem, co innego na świeżutkim systemie systemie, czy po formatce. Pożera dużo pamięci, czy użycie procesora. Rozczarowałem się po raz kolejny na tym programie, a szkoda.