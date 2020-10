24.03.2018 10:38 • Recenzja do wersji 18.2.3046

Używałem AVG IS od dawna, ale najnowsza wersja przeszła wszelkie granice. Opcje ograniczone do minimum. Jeżeli zatrzymamy skanowanie to nie możemy go wznowić. Brak wskazywania zagrożeń na bieżąco w trakcie skanowania tylko w końcowym raporcie. I najgorsze: ogromne powiadomienia straszące typu twoja lokalizacja jest widoczna! Namolne komunikaty proponujące zakup innych programów AVG VPN czy TuneUp. Nie po to płaciłem za licencję by codziennie oglądać reklamy AVG!