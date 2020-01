05.06.2017 22:17 • Recenzja do wersji 16.74.2.60831

Używałem tego programu wiele lat. Nauczyłem się go używać (tak, bo "automat" potrafił narobić szkód, drobnych ale upierdliwych). Generalnie byłem zadowolony. Problem w tym, że wraz z pojawieniem się Windows 10 program nie ma racji bytu. Jest bez sensu. Przestałem go używać chwilę po premierze Dziesiątki i uważam, że system lepiej działa bez tego softu. Win10 ma dosyć dobre (wystarczające) wbudowane narzędzia, no i wiedza nabyta przez lata powoduje że z optymalizacją systemu nie ma problemów. Co tydzień poświęcam 10 minut na czyszczenie i mam pewność że wszystkie potrzebne pliki systemowe i apek są na swoim miejscu. A system hula aż miło. Czas Tune Up minął wraz z Windows 7.