AVID Media Composer 8.9.0

AVID Media Composer to jedna z najpopularniejszych aplikacji przeznaczonych do montażu i edycji wideo w czasie rzeczywistym.

Program oferuje szereg możliwości, które docenili profesjonaliści montując w nim takie produkcje jak Transformers, Avatar, Tron Legacy, The Chronicles of Narnia, Incepcja czy Iron Man. AVID Media Composer jako prekursor do nieliniowej edycji video wyznaczył kierunek rozwoju tego typu narzędzi. Niestety interfejs użytkownika może nie przypaść do gustu użytkownikom pracującym na takich rozwiązaniach jak chociażby Adobe Premiere Pro czy Final Cut Pro.

Do najważniejszych funkcji oferowanych przez AVID Media Composer zaliczyć należy zestaw narzędzi do profesjonalnej korekcji barw, wysokiej jakości narzędzie do usuwania greenscreena (SpectraMatte), natywne wsparcie dla formatów P2, XDCAM, RED i Quicktime. Ponadto edytor oferuje możliwość wysyłania plików wideo do popularnych serwisów społecznościowych, funkcję stabilizowania obrazu, obsługę setek pluginów i filtrów i znacznie więcej.

Jedną z ciekawszych opcji oferowanych przez AVID Media Composer jest technologia PhraseFind pozwalająca na przeszukiwanie ścieżki dźwiękowej pod względem wypowiedzianych słów. Program posiada również wsparcie dla formatów Matrox MX02 Mini SD 23.976, 720p 23.98, 1080p 23.98, 1080p 24, 1080p 25 i 1080p 29.97.

Wśród nowości oferowanych przez siódmą edycję edytora Media Composer firmy Avid znajdziemy m. in. narzędzie FrameFlex umożliwiające szybkie kadrowanie materiałów o wysokiej rozdzielczości, funkcję automatycznego zarządzania w tle plikami multimedialnymi (tworzenie proxy, kopiowanie danych, renderowanie) czy możliwość pracy zespołowej nad jednym projektem. Ponadto Media Composer oferuje również szereg zaawansowanych narzędzi do edycji audio.