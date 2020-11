Po​bierz program

AVS Photo Editor to oprogramowanie graficzne dedykowane fotografom, które umożliwia selekcjonowanie, katalogowanie oraz obróbkę zdjęć cyfrowych. Oferuje ono wszystkie niezbędne funkcje, obejmujące narzędzia do edycji fotografii, a także ich wygodnego importu z różnych źródeł - w tym aparatów cyfrowych.

Narzędzie już na pierwszy rzut oka łudząco przypomina niekwestionowanego lidera wśród oprogramowania dla profesjonalnych fotografów Adobe Photoshop Lightroom. Niestety nie dorównuje mu funkcjonalnością, jednak z powodzeniem wykorzystywane może być do zaawansowanej obróbki zdjęć cyfrowych. Stworzone ono zostało z myślą o pracy z grafiką wysokiej jakości, oferując opcje, z pomocą których wygodnie wykadrujemy fotografie, obrócimy o zadany kąt czy przytniemy do żądanych rozmiarów.

Na tym oczywiście funkcjonalność AVS Photo Editor się nie kończy. Program oferuje szereg funkcji do katalogowania zaimportowanych zdjęć, a także ich zaawansowanej obróbki. Wśród tych ostatnich znajdziemy narzędzia do zarządzania kolorami, jasnością, kontrastem, saturacją, cieniami itp. Wszystkie one posłużyć mogą do edycji grafiki w wielu najpopularniejszych formatach, jednak najbardziej przydadzą się podczas modyfikowania i konwersji plików RAW, które program oczywiście obsługuje.

AVS Photo Editor obejmuje również zestaw filtrów, które mogą być przez użytkownika dowolnie stosowane na fotografiach i pozwalają dodatkowo uatrakcyjnić efekt wyjściowy. Udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość zapisywania oraz późniejszego wykorzystania tzw. presetów, zawierających ustawienia poszczególnych atrybutów graficznych - takich jak balans bieli, korekcja tonów, jasność i kontrast, balans kolorów oraz wielu innych. Z pomocą tego narzędzia nałożymy na nasze zdjęcia znaki wodne, umożliwiające ich zabezpieczenie przed niepowołanym wykorzystaniem lub kopiowaniem przez osoby trzecie.

Obsługiwane formaty