AVS Video Converter to szybki i łatwy w obsłudze konwerter plików wideo, obsługujący wszystkie najpopularniejsze, a tym samym najczęściej spotykane formaty.

Interfejs programu jest nowoczesny i atrakcyjny, dzięki czemu problemu z użytkowaniem nie powinny mieć nawet osoby robiące to po raz pierwszy. Oczywiście pomaga w tym także polska wersja językowa. Z menu stylizowanego na popularną wstążkę firmy Microsoft, możemy wybrać format, urządzenie docelowe lub wideo dostosowane do sieci web (np. dla serwisu YouTube lub Facebook). Potem wystarczy wskazać plik do konwersji, miejsce lokalizacji pliku wyjściowego i ewentualnie zapoznać się z opcjami zaawansowanymi.

Po włączeniu tychże okno programu staje się sporo większe, a do dyspozycji użytkownika pojawia się wiele dodatkowych informacji i możliwości, statystyki pliku źródłowego, szczegółowe ustawienia dla wideo i audio w tym wybór kodeków. Do tego dochodzi możliwość poprawienia proporcji obrazu, podział pliku na mniejsze części czy też prosta edycja wideo. Wśród formatów, do których możemy zapisać nasz plik znajdują się między innymi AVI, MP4, WMV, 3GP, DVD, FLV, SWF, MPG, MPEG-1 do 4, H.263, H264, MKV, MTV, Blue-Ray video, DVD i nie tylko.

