AVS Video Editor 9.2.1.349

AVS Video Editor to aplikacja przeznaczona do nieliniowej edycji i obróbki filmów wideo. Program z powodzeniem można wykorzystać do tworzenia produkcji amatorskich filmów gotowych do udostępnienia na potrzeby Internetu jak również nośników płyty DVD/Blu-Ray z wielopoziomowymi menu.

Edytor pozwala na pracę w dwóch trybach - timeline lub storyboard. Pierwszy dedykowany jest użytkownikom, którzy mieli już styczność z tego typu aplikacjami. Storyboard to opcja, która powinna przypaść do gustu początkującym użytkownikom. Wybierając ten tryb pracy użytkownik przeciąga na kolejne klocki grafiki lub klipy wideo tworząc historię filmu. Pomiędzy klockami naszej opowieści widoczne są mniejsze, na które przeciągamy efekty lub przejścia dostępne w bazie programu.

AVS Video Editor oferuje spore zaplecze efektów specjalnych, które możemy błyskawicznie zastosować w naszych produkcjach. W bazie edytora znajdziemy setki przejść oraz dziesiątki efektów specjalnych. Ponadto program pozwala na dodawanie napisów do filmów (kilkadziesiąt efektów) oraz dogrywanie ścieżki dźwiękowej.

Gotowe projekty możemy eksportować zarówno do formatów kompatybilnych z najpopularniejszymi urządzeniami w tym PS3, XBOX, iPhone, iPad, Amazon Kindle, Creative ZEN, Microsoft Zune jak również z serwisami społecznościowmi takimi jak YouTube, Facebook, Dropbox, TwitVID, Dailymotion czy Flickr. AVS Video Editor posiada bogatą bazę predefiniowanych konfiguracji, które z pewnością ułatwią wybór odpowiednich ustawień dla formatu końcowego.

Obsługiwane formaty wejściowe:

Materiały HD (m .in. Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD and WMV HD), AVI (DivX, Xvid, itp.), DV AVI, MP4 (m. in. Sony PSP, Apple iPod and Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), DVD, VOB, VRO, MPEG-1, 2, 4, TOD, MOD, MPG, DAT, VCD, SVCD, Real Video (RM, RMVB), ASF, ASX, MJPEG, H.263, H.264, DVR-MS, MKV, OGM, FLV, AMV, MTV, TS, M2TS, M2T, MTS, DPG, NSV, FLI, FLC, CDG, GVI, SVI, PPT, PPTX.

Obsługiwane formaty wyjściowe:

Materiały HD (m. in. Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD and WMV HD), AVI (DivX, Xvid, itp.), MP4 (m. in. Sony PSP, Apple iPod and Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), SWF, FLV, DVD, MPEG-1, 2, 4, MPG, MJPEG, H.263, H.264, Real Video (RM, RMVB).