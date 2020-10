Po​bierz program

AVS Video ReMaker to narzędzie do edycji i montażu materiałów wideo, doskonale sprawdzające się w domowych zastosowaniach. Pozwala ono przeprowadzić proces authoringu DVD z wykorzystaniem amatorskich nagrań z kamer wideo, kamerek internetowych czy obrazu naszego pulpitu bez konieczności ich konwertowania.

Program wyposażony został we wszystkie niezbędne do amatorskiej obróbki wideo funkcje, których obsługa jest prosta i intuicyjna. Z ich pomocą możliwe jest sprawne montowanie prostych materiałów wideo, wycinanie z nich zbędnych fragmentów, tworzenie scen i zmiana ich kolejności, a także przygotowywanie menu dla nośników DVD. Praca z programem opiera się o oś czas, na której użytkownik umieszcza zaimportowane pliki, dodaje efekty przejść i podkład muzyczny. Jednym z końcowych etapów pracy z projektem jest stworzenie menu, które odtwarzane będzie na stacjonarnych odtwarzaczach. Do dyspozycji użytkownika oddano kilkanaście ciekawie prezentujących się szablonów.

AVS Video ReMaker bardzo dobrze radzi sobie z większością najpopularniejszych formatów wideo (m.in. MPG, AVI, DVD, Blu-Ray, WMV, VOB, MP4, 3GP, FLV, TS, DVR-MS, MOV, MKV, H.263/H.264), umożliwiając również pracę z plikami HD Video (AVCHD, MOD, MTS/M2TS, TOD itp.) nagranymi przez kamery, aparaty cyfrowe i smartfony. Narzędzie pozwala także wykorzystywać w obrębie projektu pliki wideo zarejestrowane przez podłączoną do komputera kamerkę (służy do tego instalowany jako dodatek AVS Video Recorder) lub przechwycony obraz naszego pulpitu.

Lista obsługiwanych formatów

odczyt: HD Video (Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD i WMV HD), AVI (DivX, Xvid, itp.), DV AVI, MP4 (Sony PSP, Apple iPod i Archos), WMV (tylko kodek MPEG-4), 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), DVD, VOB, VRO, MPEG-1, 2, 4, TOD, MOD, MPG, DAT, VCD, SVCD, ASF (tylko kodek MPEG-4), ASX (tylko kodek MPEG-4), MJPEG, H.263, H.264, DVR-MS, MKV, DV, FLV, TS, M2TS, M2T, MTS, DPG, NSV, WTV. zapis: HD Video (Blu-ray video, AVCHD i MPEG-2 HD), AVI (DivX, Xvid, itp.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod i Archos), 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), MKV, DV, FLV, DVD, MPEG-1, 2, 4, MPG, MJPEG, H.263, H.264.

