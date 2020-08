​Pobierz program

Ableton Live to program, który umożliwia tworzenie, produkowanie i wykonywanie utworów muzycznych. Charakteryzuje się intuicyjnym, choć bardzo rozbudowanym interfejsem użytkownika, co sprawia, że jest on adresowany do mniej doświadczonych użytkowników.

Narzędzie pracuje w czasie rzeczywistym i na bieżąco synchronizuje zmiany wprowadzone w poszczególnych plikach. Ableton Live pozwala zatem na edytowanie i modyfikowanie wybranych utworów w dowolnej chwili. Warto dodać, że do obsługi programu można wykorzystać klawiatury lub też kontroler. Aplikacja oddaje do dyspozycji szereg instrumentów muzycznych, dźwięków i inne narzędzia do tworzenia muzyki z każdego gatunku. Dostępne są także rozmaite efekty do przetwarzania i ulepszania dźwięków.

W ramach Ableton Live użytkownicy otrzymują: Ableton Live, 9 instrumentów do wypróbowania, 41 efektów do przetwarzania audio i MIDI, a także Max for Live oferującego dostęp do wielu instrumentów, efektów i opcji personalizacji stworzonych przez społeczność Live.

Program do działania wymagania procesora Intel Mac z Mac OS X 10.7 lub lepszym bądź PC z Windows 7 lub Windows 8, wielordzeniowego procesora, 2 GB RAM, wyświetlacza z

