21.08.2016 10:01 • Recenzja do wersji 2016 19.0 Build 6571

Programu Acronis True Image używam od wielu lat i od wielu lat obserwuję bardzo dziwne zjawisko, iż z wersji na wersję program jest coraz gorszy, a nie lepszy, jak można by było się spodziewać.

Wersja 2010 była bardzo dobra, wszystkie opcje jasne i czytelne, wersja 2013 była do przyjęcia, choć pewne rzeczy już udziwniono, teraz mam wersję 2015 (musiałem zmienić w związku z niekompatybilnością na W10) i to po prostu jest tragedia. Kompletnie beznadziejny interfejs, do tego większość opcji zniknęła, część nie mieści się w oknie programu i jest ucięta, błędy w wyświetlaniu dysków, program przy przywracaniu kopii wyświetla inny dysk niż ten, na który w rzeczywistości przywracamy obraz i inną nazwę kopii, no po prostu tragedia. Szkoda, bo był to naprawdę dobry program. Po przetestowaniu wersji 2016 wszystkie zarzuty są niestety nadal aktualne.

W obecnej wersji niestety nie polecam.