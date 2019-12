20.09.2013 04:01 • Recenzja do wersji 1.16.1

Program Mirilis Action! jest lekkim, ale bardzo funkcjonalnym programem służącym do nagrywania sekwencji audio-video pochodzących z róźnych źródeł. Mogą nimi być pulpit, ekran wybranej aplikacji, streaming na stronach internetowych, mikrofon, dźwięki systemowe, aplikacji DirextX i OpenGL, kamerka internetowa itp. Action! ma spore możliwości konfiguracyjne (w porównaniu do konkurencyjnego programu Fraps, są ogromne), pozwalające dostosować go do potrzeb większości użytkowników. Ponadto program pozwala na streamowanie przechwytywanego obrazu na żywo. Niestety ograniczenie formatów video plików wyjściowych jedynie do wyboru pomiędzy MP4 lub AVI, może przeszkadzać bardziej wymagającym użytkownikom. Przez większość czasu program działa stabilnie, jednak zdarzają mu chwile nieprawidłowego działania. Jest często aktualizowany, co, choć jest objawem rozwoju programu, może być denerwujące. Cena programu nie jest wygórowana i może sobie nań pozwoli przeciętny Kowalski. Użytkownikom systemu Windows 7/8 program z czystym sumieniem polecam, mimo wpadek jakie mu się zdarzają, program jest świetną alternatywą dla konkurencyjnych rozwiązań (Camtasia Studio, Fraps itp.). Użytkownicy Windows 8.1 RTM muszę jednak jeszcze poczekać aby skorzystać z dobrodziejstw Action!, na obecną chwilę program w tym systemie jest nieużywalny (nie rejestruje obrazu ani dźwięku).