Adblock Plus to niewielkie i darmowe narzędzie, które blokuje reklamy wyświetlane na rozmaitych stronach internetowych.

Dzięki funkcjom oferowanym przez Adblock Plus przeglądanie witryn sieciowych jest dużo bardziej komfortowe. Narzędzie nie tylko blokuje reklamy, ale dodatkowo dba o bezpieczeństwo użytkownika, bowiem uniemożliwia wyśledzenie jego aktywności podczas korzystania z przeglądarki, blokuje domeny malware, banery, wyskakujące okna i reklamy wideo umieszczane na YouTube lub Facebooku.

Naturalnie jednak nie wszystkie reklamy pojawiające się w sieci są nachalne i nie zasłaniają większości ekranu lub nie wymagają spędzenia przed ekranem kilkudziesięciu sekund w celu obejrzenia krótkiego filmu. W związku z tym Adblock Plus umożliwia na przykład pozostawienie dyskretnych reklam na wybranych stronach internetowych. Można w ten sposób wesprzeć autorów witryn, którzy zarabiają na wyświetlaniu reklam.

Dlatego też w Adblock Plus dostępne są rozmaite filtry, pozwalające na dostosowanie działania programu do preferencji użytkownika, który może ustalić, jakie elementy danej strony mają być zablokowane, a które pozostaną widoczne. Co ciekawe, większość takich filtrów korzysta z licencji open-source i została stworzona przez użytkowników aplikacji.

Adblock Plus jest dostępny w formie rozszerzenia dla rozmaitych przeglądarek internetowych, takich jak: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Yandex Browser i Maxthon. Producent udostępnił ponadto wersję na urządzenia przenośne z systemem Android na pokładzie.