14.09.2016 15:39 • Recenzja do wersji 6.1

Zacznę od sprostowania ,program nie nazywa się już " Adguard Web Filtering"

Nazywa się po prostu " Adguard"

W odróżnieniu od darmowego rozszerzenia do przeglądarek ,wersja na pulpit jest zdecydowania bardziej rozbudowana.

Program na etapie instalacji wykrywa wersje językową Windowsa ,jeśli więc Macie PL ,zainstaluje się PL ,spolszczenie jest bardzo dobre a opisy wszystkich funkcji wyjątkowo przejrzyste.

Program mogę śmiało polecić ,każdemu kto korzysta z więcej niż jednej przeglądarki i nie chce do każdej dodawać osobnych blokerów , zdecydowanie godny polecania jest dla użytkowników "Edge" ,z uwagi na niewielką ilość dostępnych rozszerzeń dedykowanych tej przeglądarce.

Adguard nie tylko blokuje reklamy w przeglądarkach ,potrafi blokować je również w programach jak : Skype ,uTorrent BitTorrent ,KMPlayer ,Spotify ,ICQ ,Real Player ,i nie tylko.

Blokuje skrypty śledzące użytkownika ,posiada rozbudowany tryb niewidzialności ,chroni przed szkodliwymi stronami ,ma również kontrole rodzicielską.

Można co chyba oczywiste dodawać własne filtry.

Program jest godny polecenia ,jedyne co nie działa dokładnie tak jak powinno to niektóre funkcje z zakładki "Tryb Niewidzialności" ,min ukrywanie adresu IP czy blokowanie WebRtc ,ale to są właściwie tylko dodatki, dodam tylko iż w tym trybie najlepiej włączyć tylko to czego naprawdę potrzebujemy , inaczej mogą być problemy na wyselekcjonowanych stronach ,czasem umiar jest najlepszym rozwiązaniem:).

Polecam ten niewielki program ,szczególnie iż jest on dostępny w permanentnej akcji Giveaway z wbudowaną licencją na pół roku na poniższej stronie .

http://www.comss.ru/page.php?al=adguard