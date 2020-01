Adobe Acrobat Reader DC 19.021.20061

29.11.2017 23:51 • Recenzja do wersji 18.009.20050

Zetknąłem się już różnymi czytnikami PDFów, ale tylko Adobe Reader nigdy nie sprawiał problemów z odczytem dokumentów, ich prawidłowym wyświetlaniem, czy wydrukiem.

Uważam Readera za jedyny słuszny program do PDFów, choć niestety nie idealny. Jak już odświeżony został interfejs, dodana funkcjonalność otwierania dokumentów w kartach, to zabrano podgląd dokumentów na ikonach plików; preferencje programu są tak rozbudowane, tak nieintuicyjne, że aby przykładowo wyłączyć na stałe pojawiający się stale panel narzędzi trzeba było się posiłkować zapytaniem do google. Wersja DC jest w pewnych miejscach przekombinowana i starsze wersje były zwyczajnie lepsze w swojej prostocie.

Po dojściu do ładu z interfejsem, program jest praktycznie bezobsługowy i działa bardzo dobrze.