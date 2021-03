Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

Pob​ierz program

Adobe Acrobat to program przeznaczony do tworzenia i obróbki dokumentów w formacie PDF. Najnowsza wersja programu obsługuje wersje wszystkie wersje formatu.

Dokumenty Adobe PDF zachowują dokładny wygląd i zawartość oryginałów, wraz z ich czcionkami i grafikami oraz elementami multimedialnymi. Zapisane w tym formacie pliki są w 100% przenośne i mogą być drukowane, wysyłane pocztą elektroniczną lub udostępniane w Internecie bez obaw o zmiany wyglądu. Dzięki zautomatyzowanemu zestawowi narzędzi do przeglądania i komentowania można przeglądać dokumenty, dodawać komentarze, zatwierdzać dokumenty za pomocą podpisów elektronicznych i wykonywać wiele innych czynności przy pomocy poczty elektronicznej lub przeglądarki internetowej. Program umożliwia zapis w formacie MS Word, konwertuje dokumenty AutoCAD do PDF, konsoliduje pliki PDF, gwarantuje wygodną pracę grupową nad dokumentem, zapewnia kontrolę dostępu do informacji zawartych w dokumencie.

Adobe Acrobat XI posiada wbudowane szablony Flash, które mogą być użyte na przykład jako interaktywny spis treści. Zaawansowani użytkownicy mogą nawet sięgnąć po Adobe Flex aby tworzyć jeszcze ciekawsze publikacje. Adobe Acrobat XI można połączyć z usługa Microsoft SharePoint, dzięki czemu stworzone w nim pliki traktowane będą tak samo, jak te utworzone z użyciem Microsoft Office.

Acrobat XI Pro jest również klientem usługi acrobat.com. Praca grupowa z użyciem serwisu acrobat.com, zdaniem Adobe, dostarczy wygodnej alternatywy dla tradycyjnych metod pracy, jak wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną. Poza współdzieleniem plików i grupową edycją acrobat.com zawiera platformę dla konferencji Internetowych, podczas których można udostępniać widok pulpitu lub używać wirtualnej tablicy.

Ograniczenia wersji testowej

Wersji testowej programu można używać bez ograniczeń przez 30 dni. Jak wszystkie programy Adobe, wersję testową Acrobata XI można pobrać ze strony producenta po uprzednim zalogowaniu się na konto Adobe lub darmowej rejestracji.

