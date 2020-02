Pobierz program

Adobe After Effects to jedno z najlepszych, profesjonalnych narzędzi przeznaczonych do tworzenia animacji oraz efektów specjalnych na potrzeby hollywoodzkich produkcji filmowych.

Program wyposażony jest w narzędzia, które w połączeniu z setkami efektów i pluginów, dają praktycznie nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o montaż, korektę, czy zastosowanie efektów specjalnych w video. Możliwości aplikacji w dużej mierze ogranicza wyobraźnia użytkownika.

After Effectsa można z powodzeniem wykorzystywać do tworzenia napisów, czołówek do programów, edycji materiałów greenscreen, poprawy kolorystyki wideo, usuwania wybranych elementów z obrazu, renderowania gotowych projektów, generowania cząsteczek i znacznie więcej. Kolejną zaletą edytora After Effects jest integracja z innymi produktami firmy Adobe w tym Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, Encore, Flash, oraz firm trzecich jak chociażby aplikacji do tworzenia wizualizacji 3D - Cinema 4D.

W najnowszej wersji w ręce użytkowników trafia ciekawe narzędzie o nazwie Roto Brush. Pozwala ono na znacznie prostsze niż miało to miejsce dotychczas wyodrębnianie przemieszczających się elementów pierwszego planu. Wersja CS6 oferuje wsparcie dla 64-bitowej architektury, umożliwiając płynną i wydajną pracę przy projektach wymagających wysokich rozdzielczości.

