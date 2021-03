Pobierz program

Adobe Character Animator CC to program do animowania 2D, w którym wystarczy poruszać się przed kamerą, by postać naśladowała ruchy animatora. Wystarczy, że postać będzie miała części ciała na odpowiednio nazwanych warstwach, by można było przenieść własne ruchy do filmu.

Character Animator CC obserwuje użytkownika przez kamerkę i przenosi jego ruchy i mimikę na animowaną postać. W programie znajdziemy kilka przykładowych postaci, które pozwalają wdrożyć się w ten mechanizm. Warto zaznaczyć, że program świetnie radzi sobie także z synchronizowaniem ust postaci do wypowiadanych kwestii (lipsync).

Zmiany w mimice i pozach można obserwować na żywo. By rejestrować animację wystarczy włączyć nagrywanie w programie. Jedyne, o co trzeba wcześniej zadbać, co przygotowanie na odpowiednio nazwanych warstwach różnych min dla animowanej postaci.

Character Animator CC jest częścią pakietu Creative Cloud.