Adobe Creative Cloud to pakiet oferujący najnowsze wersje programów do tworzenia grafiki, animacji, video oraz treści internetowych. Zawiera on wszystkie znane narzędzia Adobe z serii Creative Suite, w tym Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Adobe Premiere Pro CC oraz After Effects CC.

W pakiecie Adobe Creative Cloud uwzględniono ponad 250 nowych funkcji. Oprogramowanie InDesign CC umożliwia twórcom przygotowanie cyfrowych dokumentów zawierających animacje, filmy i materiały dźwiękowe. Technologia Puppet Warp, zastosowana w produkcie Photoshop CC, pozwala użytkownikom przemieścić lub zniekształcić dowolny element obrazu np. wyprostować na zdjęciu rękę. Photoshop CC zawiera również funkcję usuwania elementu obrazu i natychmiastowego zastępowania brakujących pikseli, wykorzystując mechanizm wypełniania z uwzględnianiem zawartości (Content-Aware Fill). Nowe opcje pędzla w programie Adobe Illustrator umożliwiają natomiast użytkownikom tworzenie pędzli o zmiennej grubości i precyzyjne ustawianie grubości w dowolnym punkcie.

Ponadto aplikacje przeznaczone do tworzenia wideo (Premiere Pro oraz After Effects) zostały wykonane w 64-bitowej technologii zarówno na platformę Mac, jak i Windows co pozwala na lepszą edycję wideo w wysokiej rozdzielczości.

W skład pakietu Adobe Creative Cloud wchodzą: