Pobierz p​rogram

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Adobe Digital Editions to wygodny i prosty czytnik książek elektronicznych w formatach PFD/A i EPUB, także z zabezpieczeniem DRM.

Program jest lekki i praktyczny. Posiadane e-booki można dodać do biblioteki i posortować na różnych wirtualnych półkach. Podczas czytania można włączyć tryb pełnoekranowy, wybrać rozmiar tekstu lub powiększenie strony. Ponadto można wyświetlić spis treści, co ułatwia nawigację, przeszukiwać książki bądź przechodzić do konkretnej strony.

Program pozwala zapisywać zakładki i zaznaczone cytaty, a także dodawać notatki w określonych miejscach i przypisywać je do zaznaczonych fragmentów tekstu.