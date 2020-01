Pobierz progra​m

Adobe Flash Player to wtyczka multimedialna przeznaczona do instalacji w przeglądarkach internetowych (m.in. Chrome, Firefox, Internet Explorer i Opera), która służy do wyświetlania animacji i filmów wykonanych w tej technologii. Bez jej zainstalowania przeglądanie niektórych witryn i uruchamianie filmów na stronach internetowych korzystających z Flasha może być niemożliwe.