08.12.2017 22:35 • Recenzja do wersji 2018 (19.0)

Moim zdaniem jest to najlepszy program do grafiki rastrowej, można w nim zrobić dosłownie wszystko - wystarczy tylko kreatywność, bądź... użycie jednego z narzędzi, które przykładowo wygeneruje nam takie drzewo, jakie sobie tylko wymarzymy! Zajmuje całkiem sporo miejsca jak na taki program, aczkolwiek teraz standardy są już takie, że to wcale nie jest aż tak dużo. Cena bardzo mnie zniechęca, póki co musiałem zadowolić się darmowym, tygodniowym okresem próbnym - i byłem bardzo zadowolony!