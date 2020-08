28.09.2011 15:37 • Recenzja do wersji 3.4.1

Adobe Lightroom to niezbędnik fotografa, który chce utrzymać swoją kolekcję zdjęć w ładzie. Program składa się z 5 modułów:

- Biblioteka - pomaga zapanować nad ogromnymi zbiorami fotografii poprzez dodawanie słów kluczowych do zdjęć, ocen, czy etykiet. Zdjęci można również grupować według informacji o zdjęciu zawartych w tagach i przeglądać je według nich (np. czułość ISO, zastosowany aparat, zastosowany obiektyw, itp)

- Edycja - pozwala na szybki retusz zdjęcia (usuwanie prześwietleń, korekta kolorów, usuwanie ziarnistości, zmiana barw poszczególnych elementów, usuwanie niedoskonałości cery, kadrowanie)

- Prezentacja - tworzenie prezentacji ze zdjęciami

- Druk - mnóstwo opcji związanych z drukowaniem zdjęć

- Web - możliwość stworzenia internetowego albumu zdjęć przy pomocy kilku kliknięć.



Pierwsze kroki:

Przy pierwszym kontakcie z programem użytkownik, nie wiedząc "co, gdzie i jak", może się zrazić do Lightrooma. Warto zatem przygodę z tym programem zacząć od poczytania instrukcji obsługi lub poszukania w internecie jakiś samouczków. Wiele przydatnych opcji jest ukrytych i warto zajrzeć do opcji, by móc zacząć z nich korzystać.



Zalety:

Prócz wymienionych przeze mnie zalet w polu "Plusy" ogromną zaletą dla fotografa jest funkcja automatycznej korekty soczewki obiektywu. Dzięki dużemu zbiorowi szablonów cały proces odbywa się przy pomocy trzech kliknięć myszki.

Dodatkowo jest to jedyny program do katalogowania zdjęć w pełni integrujący się z Photoshopem.





Wady:

- brak rozpoznawania twarzy i automatyczne tagowanie zdjęć za pomocą imion byłoby mile widziane

- brak geotagowania - fajnie byłoby dodać do zdjęcia informację o tym, gdzie było ono zrobione i móc przeglądać zdjęcia według miejsc

- brak tworzenia zdjęć HDR (chociaż można znaleźć w internecie plugin, który to umożliwia)

- brak możliwości zmiany czasu wykonania zdjęcia - czasami jest tak, że w naszym zbiorze zdjęć lądują zdjęcia wykonane przez naszych znajomych. Niestety bywa, że ludzie nie ustawiają daty w aparacie, w efekcie czego do naszej kolekcji przenika chaos.



Pomimo powyższych wad uważam, że jest to jeden z najlepszych programów do zarządzania fotografiami.