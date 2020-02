Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.2

03.09.2010 09:19 • Recenzja do wersji CS5 5.0.2

idealny program do edycji wideo, kupując go dostajesz przeglądarkę bridge, On Location, program do nagrywania bezpośrednio z kamery oraz Encore - program do authoringu, w tym zestawie jest to profesjonalny kombajn którego używasz, od momentu przechwycenia materiału , poprzez obróbkę az do wypalenia gotowej płyty z własnym menu.

Niestety program z powodu wysokiej ceny nie nadaje się dla domowego użytkownika. Co się tyczy zaś piratów, to program dopiero po zarejestrowaniu w Adobe pobiera dodatkowe dane, nie widziałem jeszcze w pełni funkcjonalnego pirata Adobe premierę CS3, 4 ani 5.

Ostatnie spolszczenie jakie wyszło z pod pióra nieznanego internauty było do wersji 2, niestety już nie osiągalne w sieci.