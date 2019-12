Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Advanced Installer to zaawansowany program służący do tworzenia profesjonalnych instalatorów dla różnych aplikacji w systemie Windows.

Program przeznaczony jest głównie dla doświadczonych użytkowników lub programistów, którzy poszukują funkcjonalnego narzędzia do tworzenia niezawodnych i profesjonalnych pakietów MSI. Korzystając z Advanced Installer, można stworzyć w pełni funkcjonalne instalatory dla dowolnych aplikacji wyposażonych w nowoczesną szatę graficzną.

Advanced Installer posiada bardzo czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika, w którym znajdziemy wbudowane kreatory konfiguracyjne wspomagające tworzenie prostych, złożonych i bardziej funkcjonalnych pakietów MSI. Poza tym oferuje dostęp do gotowych szablonów wspomagających tworzenie instalatorów dla aplikacji .NET Framework, ASP.NET czy pakietów Visual Studio oraz XNA Game.

Użytkownicy mogą tworzyć instalatory nie tylko dla samych aplikacji, ale również dla różnych aktualizacji czy innych dodatków do programów (dodatki do pakietu biurowego Microsoft Office, Visual Studio czy Adobe). Podczas tworzenia prostego instalatora podajemy jego pełną nazwę i dane producenta, ustawiamy poszczególne opcje i funkcje instalatora, a także dodajemy wszystkie pliki powiązane aplikacją i wpisy do rejestru systemowego. Następnie wybieramy odpowiedni rodzaj paczki MSI i wypełniamy pozostałe opcje związane z interfejsem użytkownika i systemem operacyjnym.

Uwaga!