Advanced Renamer to zaawansowane narzędzie do zmiany nazw wielu plików i folderów jednocześnie. Jego olbrzymią zaletą jest obsługa dużej liczby różnych metod modyfikowania nazw, co daje użytkownikowi swobodę w manipulowaniu nimi.

Program pomimo swoich dużych możliwości jest bardzo prosty w obsłudze, wpiera tryb wsadowy, pozwalający na wygodną pracę z dużymi zbiorami plików lub folderów, a także oferuje funkcje przenoszenia danych do wskazanych lokalizacji. Autor zaimplementował w narzędziu aż 14 różnych metod zmiany nazw, które są łatwe w konfiguracji i mogą być przez użytkownika dowolnie łączone. Wśród nich znajdziemy m.in. takie, umożliwiające tworzenie zupełnie nowych nazw na podstawie zdefiniowanych znaczników, manipulowanie wielkością liter, usuwanie znaków z danej pozycji, numerowanie itp. Narzędzie potrafi również proponować nazwę w oparciu o znane informacje na temat pliku, a wszystkie operacje poprzedzone mogą być testami.

Advanced Renamer dysponuje dodatkowo opcjami do modyfikowania atrybutów i czasów stworzenia, modyfikacji oraz ostatniego użycia plików, wspiera standard Unicode, wyrażenia regularne, pozwala wykorzystywać dane GPS z plików do tworzenia nazw i daje możliwość tworzenia własnych metod w języku JavaScript. Z powodzeniem narzędzie wykorzystywane może być do pracy z plikami graficznymi oraz muzyką. Z jego poziomu możemy importować pliki CSV z listami danych do przetworzenia oraz zmieniać rozszerzenia plików.

