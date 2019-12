05.06.2019 14:35 • Recenzja do wersji 12.4.0.351

Program IObit Advanced System Care, to jak wiadomo darmowy produkt pochodzący prosto z Chin. Pomimo tego, wielu użytkowników skarży się na problemy po optymalizacji komputera. Ja z kolei w mojej recenzji odwołam się do programu pozytywnie.

Dlaczego?



Korzystam z tego programu od ponad 8 lat i nigdy mnie nie zawiódł. Co prawda, program dalej się rozwija, nadal istnieją drobne błędy w tłumaczeniu na nasz język polski. Nie powiem żadnego złego słowa o czyszczeniu systemu z plików tymczasowych. Poniższe opinie w tym serwisie to tylko "ból tyka" tylko z powodu, braku umiejętności prawidłowego skonfigurowania opcji programu. Można też powiedzieć, że program to taki następca CCleanera, który również może posłużyć za uzupełnienie modułów czyszczenia.

Ludzie piszą" "program wyświetla tylko ANIMACJE".... ha no bardzo śmieszne, kolejne objawy złego korzystania z programu, jak nie potrafi się przeczytać co pisze w komunikatach i klika jak popadnie" DALEJ DALEJ..." to przepraszam, o czym my rozmawiamy.

Ja do tego programu nic negatywnego nie mam, potrafi poza oczyszczeniem "śmieciowych plików" zoptymalizować komputer według poziomu jego wykorzystania. Niestety w wersji darmowej, jest to ograniczone, aby użyć w pełni wszystkich modułów należy kupić wersję PRO, która poza podstawowym oczyszczaniem zawiera elementy optymalizacji i ciekawe dodatki- jak automatyczne czyszczenie, aktualizacja programów, czy zwalnianie pamięci RAM.

Ponadto jako jedyny program posiada zintegrowany mały zasobnik oczyszczania pamięci RAM- zwanym jako monitor wydajności. Miły i aczkolwiek przydatny dodatek do optymalizacji usług Windows, po to aby zwiększyć jej ilość na potrzeby gier i aplikacji.

Co mogę więcej powiedzieć. Sam program w wersji darmowej jest świetny, a gdy kupimy wersję PRO- jeszcze lepszy. Nie zwracajcie uwagi na złe komentarze i opinie pod spodem recenzji, bo to wstyd coś takiego czytać.

Jedynym małym minusem jest to, że w wersji darmowej mamy ograniczone opcje optymalizacji systemu, oraz wyświetlanie drobnych komunikatów z reklamami zachęcającymi do zakupu pełnej wersji, przez co niektóre antywirusy traktują go jako adware.