Pobier​z program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Advanced SystemCare PRO to komercyjna odmiana bardzo popularnego narzędzia służącego do przeprowadzania kompleksowej optymalizacji systemu Windows. Nie jest to jedyne zadanie realizowane przez ten pakiet: umożliwia on odzyskiwanie danych, ochronę przed wirusami, a także automatyczne pobieranie wszystkich niezbędnych sterowników.

Program oferuje kilka modułów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu Windows w dobrej kondycji. Za pomocą jednego kliknięcia użytkownik może skorzystać z automatycznej diagnozy, podczas której program wyszukuje oprogramowanie szpiegujące, naprawia rejestr, usuwa z komputera ślady naruszające prywatność, usuwa niepotrzebne pliki tymczasowe i błędne skróty, a także naprawia popularne problemy z Internetem. Użytkownik może samodzielnie zdecydować o tym, jakie elementy mają być sprawdzone.

Produkt firmy IObit zawiera także dodatkowe narzędzia służące do ochrony komputera – podstawowe odpowiada za utrzymywanie oryginalnej lub ustawionej przez użytkownika strony startowej i nie pozwala na jej zmianę np. niechcianemu oprogramowaniu. Pakiet chroni także przed zagrożeniami związanymi z przeglądarkami, potrafi usuwać instalowane automatycznie wtyczki i paski narzędziowe. Z jego poziomu wyłączymy także funkcje systemu (np. Telnet), których dostępność wiąże się z osłabieniem bezpieczeństwa. Wyłączyć można wszystkie jednocześnie lub wybierając pojedyncze usługi ręcznie. Znajdziemy tu dodatkowo komponent Turbo Boost, odpowiedzialny za przyśpieszanie pracy komputera i dostosowywanie go do np. wymagających gier.

Wymagający użytkownicy powinni zerknąć do zakładki „Narzędzia”, w której znajdują się opcje dodatkowe. Dzięki nim możliwe jest usuwanie programów i pozostałości po nich, „inteligentne” defragmentowanie dysku, sprawdzanie integralności partycji, przywracanie omyłkowo usuniętych danych, a także niszczarka plików. Dzięki Advanced SystemCare PRO bez problemu odnajdziemy też duplikaty plików i puste foldery. Wersja komercyjna umożliwia wykorzystanie dodatkowych opcji jak np. czyszczenie pamięci RAM, optymalizacja działania połączenia internetowego, dokładne czyszczenie dysku i rejestru.