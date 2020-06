Pobierz program

Advanced Uninstaller PRO to wielofunkcyjne oprogramowanie do odinstalowywania aplikacji z dysku twardego oraz wykonywania wielu innych czynności związanych z zarządzaniem wszystkimi przeglądarkami internetowymi, a także oczyszczaniem i naprawianiem rejestru, a także pozostałych elementów wchodzących skład systemu operacyjnego.

Najważniejszym elementem programu jest moduł służący do zarządzania i całkowitej deinstalacji poszczególnych aplikacji. Moduł wyświetla pełną listę zainstalowanych programów wraz z ich dokładną datą instalacji i architekturą (32 lub 64-bitową). Advanced Uninstaller PRO został wyposażony w dodatkową funkcję monitorującą wszystkie zachodzące zmiany po zainstalowaniu nowej aplikacji.

Advanced Uninstaller PRO podczas odinstalowywania dowolnej aplikacji wykonuje dokładną analizę i usuwa nie tylko pliki i katalogi powiązane z aplikacją, ale również wpisy i klucze w rejestrze systemowym. Oprócz tego zarządza wszystkimi procesami działającymi w tle systemu, a także posiada przyjazny w obsłudze menedżer do zarządzania aktywnymi i wyłączonymi usługami systemowymi.

Program zawiera też wbudowane moduły do monitorowania i zarządzania panelem sterowania, menu startowym i zainstalowanymi czcionkami w systemie operacyjnym. Wykrywa i usuwa duplikaty plików, kompresuje dane oraz również naprawia, oczyszcza i optymalizuje cały rejestr systemowy. Użytkownicy otrzymują również dostęp do dodatkowych narzędzi przeznaczonych do oczyszczania i zarządzania różnymi elementami powiązanymi z przeglądarkami internetowymi. Z ich pomocą usuniemy historię przeglądanych stron, ciasteczka i wyczyścimy katalogi tymczasowe.

Uwaga!