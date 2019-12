28.07.2018 21:30 • Recenzja do wersji 7.2.2.0

Na początek istotne dane mojego komputera:

- system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit

- zainstalowany program antywirusowy: F-Secure SAFE

- skanowany nośnik: Dysk C Hitachi (320 GB)



Program AdwCleaner jest przeznaczony do szybkiego wyszukiwania i skutecznego usuwania potencjalnie niechcianego oprogramowania (potentially unwanted program – PUP), a tak naprawdę tzw. adware (co chyba znaczy mniej więcej to samo). No dobrze: na początku przeskanowałem cały komputer moim antywirusem, który żadnego szkodliwego oprogramowania nie wykrył. Następnie utworzyłem punkt przywracania systemu i pobrałem z bazy dobrychprogramów nasz programik (notabene już pod skrzydłami Malwarebytes Corporation), a następnie uruchomiłem go (jako plik wykonywalny exe).

Program przeskanował 41737 plików w ciągu 21 sekund (!) i znalazł mi 3 zagrożenia. Wymienię je – na początek „rodzynek”

1) PUP Optional Legacy – klucz rejestru: HKCU\Software\dobreprogramy (usunąłem, choć cały czas chodzi mi po głowie...)

2) PUP Optional Legacy – klucz rejestru: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\listart.mit.edu (usunąłem)

3) rozszerzenie Firefox Professional Video Downloader (i tak miałem wyłączony, ale usunąłem)



Ale ciekawa rzecz: przy powtórnym skanowaniu okazało się, że 2 pierwsze zostały przeniesione do kwarantanny. Niech tam.



Podsumowanie: program spełnia swoje zadanie, dla wykonanie którego został stworzony, szkoda tylko, że nie informuje bliżej o zidentyfikowanych zagrożeniach (które może wcale nie są groźne).



Kolejne powody do rozmyślań:

1) czy można skutecznie przeskanować ponad 41 tysięcy plików w 21 sekund,

2) dlaczego mój program antywirusowy niczego nie wykrył.



Tak więc daję mu 4 gwiazdki i polecam wszystkim jako uzupełnienie klasycznego antywirusa – na zasadzie: nie pomoże ale i nie zaszkodzi.